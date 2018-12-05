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مرأة

غدا .. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للسكتة الدماغية والإعلان عن علاج جديد

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:32 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
ينطلق غدا فعاليات المؤتمر الدولى الأول للسكتة الدماغية في مصر والذي يقام تحت رعاية وزاره الصحة والسكان والجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي.

ويقول دكتور أحمد بسيوني سكرتير عام المؤتمر إن المؤتمر يعرض سبل التوعية بأعراض السكتة الدماغية لإنقاذ المصابين خلال الساعات الأربع الأولى من الإصابة مما يترتب عليه إنقاذ الحياة وتجنب الإعاقة بسبب جلطات المخ، ويضيف يعلن المؤتمر أهم أعراض السكتة الدماغية، والحلول المناسبة للتعامل معها .

ويضيف: يحضر هذا العام نخبة من كبار الأطباء في العالم ما يقرب من ٢٠ خبير اجنبي منهم الخبير العالمي مايكل سودرمان رئيس الجمعية العالمية للقسطرة المخية.

وأوضح أن السكتات الدماغية تعد مشكلة خطيرة ، احتلت المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر، كما تتسبب أيضا السكتات الدماغية عالميا كل ٣٠ دقيقة في وفاة حالة او اصابتها بالشلل التام.
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