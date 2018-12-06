نيفين جامع: صرف قرض الـ300 ألف جنيه خلال 20 يوما من استكمال المستندات ..فيديو

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنيمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المدة التي يستغرقها الشاب للحصول على التمويل تتحدد وفقًا لطبيعة النشاط وطبيعة القرض، موضحة أن التمويل حتى 75 ألف يتم دون لجان ومن خلال المكاتب الإقليمية التابعة للجهاز في جميع المحافظات، أما إذا زاد المبلغ عن قيمة 75 ألف جنيه فتنعقد لجنة صغرى وكلما زادت قيمة التمويل يتجه الشاب إلى اللجنة المختصة لقيمة التمويل.





وأوضحت رئيس جهاز تنمية المشروعات، خلال ندوة نظمها قسم الاقتصاد بموقع "صدى البلد" بعنوان "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وآفاق نمو الاقتصاد المصرى"، بحضور أحمد صبرى، رئيس التحرير، ومصطفى خلاف، رئيس قسم الاقتصاد، وشارك فيها شهيرة الرافعي، مدير قطاع الإعلام بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن طبيعة النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي تشارك في تحديد مدة صرف القرض.





وطالبت بضرورة احتساب المدة بعد استيفاء المتقدم لجميع الأوراق اللازمة لصرف التمويل، موضحة أنها توجه دائمًا المسئولين بالجهاز، بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من طالب القرض كاملة مرة واحدة، لتوفير وقت وجهد الشاب، موضحة أن الشاب الذي يحصل على تمويل يصل إلى قيمة 300 ألف جنيه تصل مدة الصرف بعد استكمال الأوراق المطلوبة نحو 20 يومًا.





ولفتت إلى أن الشاب لا يحصل على تمويل في يده، وإنما تصدر شيكات للموردين، الذين يتعاملون مع الشاب في مشروعه أو تجهيز مشروعه، مشيرة إلى أن الجهاز يتأكد من خطوات تنفيذ المشروع عن طريق لجان الدعم والمتابعة والإشراف.



