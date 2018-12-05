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في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:02 م
الآلاف في طريق وصول
الآلاف في طريق وصول جثمان بوش الأب إلى الكاتدرائية
محمد علي
في حدث استثنائي كبير، ودعت الولايات المتحدة جورج بوش الأب الرئيس الأمريكي الأسبق الـ41، والذي أقيمت له مراسم تأبين كبيرة حضرها سياسيون من دول العالم، وحضرها 5 رؤساء أمريكيين، بما فيهم دونالد ترامب الرئيس الحالي.

وحضر بوش الأب في تابوت يحمل جثمانه الى الكاتدرائية الوطنية فى واشنطن اليوم فى حضور الآلاف لجنازته الضخمة، التي لا تحدث إلا في مراتٍ نادرة لا يجتمع فيها هذا العدد من الرؤساء الأمريكيين دفعة واحدة، وفق ما رأت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووصل موكب بوش الأب ملفوفًا بالعلم الأمريكي إلى الكاتدرائية وكان في طريق وصوله نحو 50 ألف شخص ينتظرون في الشوارع.

وشوهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وهو يذرف الدموع في مبنى الكابيتول عندما غادر جثمان والده المبنى.

وحيا الجنود جثمان بوش الأب بإطلاق 21 رصاصة، في تحية متعارف عليها من الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية لقائدهم السابق.

وقالت الصحيفة ، إن المعزين اصطفوا في الشوارع، وكانت هناك شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم لرؤيته.

وجلس الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى جانب ثلاثة رؤساء ديمقراطيين سابقين - جيمي كارتر وبيل كلينتون وباراك أوباما - تكريما للرجل الذي أظهروا له درجات متفاوتة من الازدراء والإعجاب بينما كان على قيد الحياة.

وتوفي الرئيس السابق جورج إتش دبليو بوش يوم الجمعة الماضي بمنزله في هيوستن ، تكساس، عن عمر 94 عامًا .

وسجلت الصور عددا من اللقطات الهامة منها وصول الرئيس الراحل في موكب كبير واصطفاف الآلاف في الشوارع لوداعه، وحالة الحزن التي ظهر عليها الرئيس الأسبق الابن جورج دبليو بوش في وداع والده جورج بوش الأب.

وحرص ترامب على الحضور مع زوجته ميلانيا وابنته ايفانكا وزوجها جاريد كوشنر، وكان مكان جلوس ترامب وميلانيا بجوار الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، التي حرص ترامب على السلام عليها وبالطبع زوجها برغم إصدار ميشيل كتابًا جديدًا في الأسواق وجهت فيه نقدًا شديدًا لدونالد ترامب.

وجلس بجوار الأربعة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري وأيضًا الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

وسجلت الكاميرات لحظة وصول جورج بوش الابن للكاتدرئية لوداع والده وحرص على السلام على رؤساء أمريكا السابقين والحالي دونالد ترامب، قبل أن يستأنف مشاركته في العزاء.

وكان من بين الحضور عدد من سفراء دول العالم، وسجلت الكاميرات حضور الأمير تشارلز (أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، وهو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة)، والسياسيون في فترة ولاية جورج بوش الأب وجورج بوش الابن، أمثال الوزراء الأمريكيين كونداليزا رايس وديك تشيني وكولن باول وغيرهم.
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