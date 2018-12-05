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منوعات

معزة تلتهم 20 ألف يورو وصاحبها ينتقم منها بطريقة خاصة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
قسم الخارجي
قالت وكالة أنباء" ستبوتنيك" الروسية إن عنزة تدعي "بيلكا" أكلت ما يقرب من 20 ألف يورو من صاحبها الذي يملك مزرعة لتربية الحيوانات في وسط صربيا.

وقام الرجل بإعداد مبلغ 20 ألف يورو من أجل شراء عشرة هكتارات من الأراضي، ووضع المبلغ علي منضدة في انتظار البائع.

وقالت ابنة الرجل لـ"سبوتنيك : "خرج والدي في الصباح من أجل إطعام الماشية، إلا أنه لم يلحظ أن الباب الأمامي للمنزل مفتوحا، فإذ به يعود ليجد أن العنزة التي عاشت لدينا لسنوات عدة قد التهمت المبلغ ولم يتبق منه سوي 3000 يورو".

وأضافت الزوجة أن زوجها لا يزال ملتزما الصمت جراء ما حدث ولم يتفوه بكلمة واحدة منذ ذلك الحين.

يبدو أن العنزة قد جنت علي نفسها، فلم نلق مصيرا إلا الإعداد كوجبة عشاء للأسرة.


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