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أخبار العالم

هبوط أسعار النفط قبيل اجتماع منظمة أوبك

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:46 م
صدى البلد
رويترز
انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء قبل اجتماع كبار مصدري الخام في العالم، والذين سيناقشون خفض الإنتاج للمساهمة في تعزيز الأسعار وكبح فائض المعروض.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرهما من المنتجين في فيينا هذا الأسبوع لبحث تخفيضات محتملة في الإنتاج.

وقال مصدران مطلعان إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا، اتفقت على ضرورة خفض إنتاج النفط في 2019، مضيفين أن المناقشات جارية بخصوص حجم التخفيضات ومستوى الأساس لها.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 52 سنتا ليبلغ عند التسوية 61.56 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 63.29 دولار وأدنى مستوياته فيها عند 60.80 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 36 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.89 دولار للبرميل. وجرى تداول الخام بين 54.44 دولار و52.16 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وتريد أوبك تجنب زيادة مخزونات النفط العالمية على غرار تلك التي دفعت الأسعار للهبوط من أواخر 2014 لينزل خام برنت عن 30 دولارا للبرميل في بداية 2016.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك لعدم خفض الإنتاج

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 448 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الخميس، بعد يوم من موعدها المعتاد. وأظهر استطلاع لرويترز توقعات بانخفاض المخزونات 900 ألف برميل.
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