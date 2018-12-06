محمد دحلان: قرار المصالحة الفلسطينية بيد أبو مازن وحماس ..فيديو

قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، إن قرار المصالحة الفلسطينية بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس«أبو مازن»، ونحن لا نرفض تشكيل حكومة وطنية مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن.





وأضاف "دحلان"، في حواره على قناة "الحدث"، "يلقى اللوم على الرئيس الفلسطيني في المقام الأول لعدم إتمام المصالحة الفلسطينية لأنه الأكثر مسئولية، ثم يقع اللوم على حركة حماس"، مؤكدًا أن مصلحة الوطن أهم من المصالح الشخصية.





وتابع: "ليس لدي علاقة بالرئيس الفلسطيني أبو مازن، ولكن لم تبقَ له أي تركة يتركها إلا الوحدة الوطنية، ودعوته بالذهاب إلى قطاع غزة، وتستقبله شعبه استقبال الفاتحين".