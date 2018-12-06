أغرب 6 قوانين فى إسبانيا.. ممنوع قيادة السيارة بالشبشب أبرزها.. صور

يعشق الملايين حول العالم إسبانيا، حيث يزوروها بانتظام من أجل التنزه فى شوارعها وضواحيها الراقية، أو مشاهدة كلاسيكو الأرض الشهير، ومشاهدة مباراة مصارعة الثيران.



ومثلما تشتهر بذلك، فهى أيضًا لديها بعض القوانين الغريبة وغير المفهومة على الإطلاق، مثل عدم السماح بقيادة السيارة، وأنت ترتدي "شبشب" وأمثال ذلك من القوانين الإستثنائية، منها:



1- ممنوع سير عدد كبير من الكلاب

يمكنك اقتناء أكثر من كلب بكل سهولة ولكن ليس من المسموح أن تسير فى الشارع وبحوزتك أكثر من 8 كلاب، الأمر الذى يعرضك للعقوبة.



2- ممنوع نشر الملابس الداخلية

يمنع القانون الإسبانى نشر الملابس الداخلية فى شرفات المنازل، ويلزم الإسبانيين بوضعها فى الداخل.



3- ممنوع القيادة بالشبشب

غير مسموح بقيادة السيارة داخل نطاق الدولة، أثناء ارتداء "شبشب" فى القدم، ويلزم ارتداء حذاء عادي من أجل القيادة.



4- ممنوع التعري فى الشارع

يدفع أى شخص يتعري من ملابسه فى شوارع المدنية غرامة مالية قدرها 820 دولارا أمريكيًا.



5- ممنوع إلقاء الملح أو الأرز على العروسين فى "الزفة"

يحظر القانون هناك إلقاء الملح أو الأرز على العروسين فى "الزفة" كالمعتاد فى العديد من بلدان العالم، احتفالًا بزفاف العروسين، وذلك لأن الأز والملح قد يسببان أذية للعين، وتجمع عدد كبير من الطيور.



6- ممنوع السؤال عن الوقت

يحظر فى العاصمة مدريد السؤال عن الوقت بين الساعة 3:29 و6:47، وبالتالى لا يستطيع الناس أن يسألوا بعضهم عن الوقت.