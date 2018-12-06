حسين الجسمي يعلن عن إصدار ألبومه في القريب العاجل.. فيديو

قال الفنان حسين الجسمي، إنه يستعد لإصدار ألبوم جديد في القريب العاجل، يضم عددا من الأغانى اللبنانية، موضحًا أن سبب تأخير الألبوم؛ هو انشغاله بحفلات كثيرة فى عدد من الدول.



وأعرب "الجسمي" خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" والمذاع عبر فضائية "روتانا"، عن سعادته البالغة بقرار إعلان جواز السفر الإماراتي، الأول عالميًا، موضحًا أن هذا دليل على أن الإمارات تتمتع بأقوى جواز سفر عالمي.



وأضاف أنه يشعر بالفخر بكونه إماراتى الجنسية، لافتًا إلى أنه يحب جميع البلاد العربية ويرغب فى إصدار أغان وطنية لها.