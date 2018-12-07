برلماني: العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية غير مرضية ولم تصل للقدر المطلوب

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه رغم الجهود التي تبذلها مصر في التوجه نحو القارة السمراء، إلا أن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية غير مرضية ولم ترق للقدر المطلوب.





ولفت السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مكانة مصر تستلزم منها دور ريادي في جميع الجوانب وليس الجانب السياسي، والذي حققنا فيه تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات المصرية اصبحت قليلة على عكس الواردات.



