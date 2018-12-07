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برلمان

برلماني: العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية غير مرضية ولم تصل للقدر المطلوب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:22 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
القسم السياسي
قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه رغم الجهود التي تبذلها مصر في التوجه نحو القارة السمراء، إلا أن العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية غير مرضية ولم ترق للقدر المطلوب.

ولفت السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مكانة مصر تستلزم منها دور ريادي في جميع الجوانب وليس الجانب السياسي، والذي حققنا فيه تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات المصرية اصبحت قليلة على عكس الواردات.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أنه مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى عام 2019 يجب استغلال هذه النقطة وذلك بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية غنية بكافة الثروات الطبيعية والتي يجب الاستفادة منها على أكمل وجه، قائلا" خير أفريقيا يجب أن تستفيد به أفريقيا وليس قارة أخرى".
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