ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

راغب علامة يطرح أغنية طار البلد

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يطرح المطرب راغب علامة خلال الساعات القليلة المقبلة أغنية جديده بعنوان "طار البلد" وذلك عبر قناته على يوتيوب.

ويحاكى راغب من خلال اغنيته هموم المواطن اللبنانى البسيط والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع موسيقي جان ماري رياشي.

يذكر ان راغب اعلن منذ قليل عن حفله فى ليلة راس السنة حيث يحييها في تونس الشقيق ومن المتوقع ان يغنى أغنيته الجديد "طار البلد".
loading...

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية: تورط مطربة وعدد من الشخصيات في شبكة دولية للاتجار في البشر وجلب المخدرات

الفيضانات تغرق إسرائيل.. فيديو وصور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

عرض سعودي ضخم لضم محمود حسن تريزيجيه

وادي دجلة يسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

مصرع طفل وإصابة شقيقته عقب خروجهما من المدرسة بسوهاج

كهربا يستعد لمواجهة الزمالك مع المصرى بـ التوك توك

اعتقال ابنة مؤسس هواوي يوجه ضربة لـ هدنة ترامب مع الصين

ارتفاع أسعار البنزين في قطر

تعرف على حقيقة اعتزال الفنانة يسرا.. فيديو

محسن صالح يكشف سرا له أثناء تدريب الإسماعيلي

الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم مصر المقاصة مقابل 15 مليون جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

9 عادات خاطئة تمنعك من تحقيق حلم الثراء

فيديو

قوات الانتشار السريع تجوب شوارع الجيزة .. فيديو
الاعلامية بسنت عماد في ضيافة صدى البلد.. فيديو وصور
شاهد.. احتجاجات فى البصرة العراقية على غرار تظاهرات فرنسا بالسترات الصفراء
فيديوجراف| الإمارات تسمح لذوي الإعاقة بقيادة الطائرات في حدث استثنائي
شهيرة الرافعي: دور مهم للإعلام في التعريف بجهود جهاز تنمية المشروعات..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟