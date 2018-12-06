راغب علامة يطرح أغنية طار البلد

يطرح المطرب راغب علامة خلال الساعات القليلة المقبلة أغنية جديده بعنوان "طار البلد" وذلك عبر قناته على يوتيوب.



ويحاكى راغب من خلال اغنيته هموم المواطن اللبنانى البسيط والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع موسيقي جان ماري رياشي.



يذكر ان راغب اعلن منذ قليل عن حفله فى ليلة راس السنة حيث يحييها في تونس الشقيق ومن المتوقع ان يغنى أغنيته الجديد "طار البلد".