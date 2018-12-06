بسنت عماد تكشف دور الإعلامية نادية عبدالله فى حياتها.. فيديو

كشفت الإعلامية بسنت عماد، مديرة أولى جلسات منتدى شباب العالم التى عقدت فى شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، دور والدتها الإعلامية نادية عبدالله الزيات فى حياتة وقالت إن «أى قرار تستشيرها قبل ما أخذ قرار فيه».



وأوضحت بسنت خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" أن لديها ثقة غير محدودة فى والدتها، ولذلك تكون أول من اشتكى لها فى أثناء التعرض لأي مشكلة.



وأشارت بسنت إلى أن والدتها لديها الكثير من الخبرات فى مجال الإعلام ولذلك تستطيع تذليل العقبات التى أتعرض لها مؤكدة «لما بروح لها وبعيط بتاخد الأمور بحكمة وبتدلنى على الطريق الصحيح».