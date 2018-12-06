ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصطفى بكري : 57357 صرح عالمي لا يمكن التشكيك به

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:08 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
حسام الحارتي
قال الإعلامي مصطفى بكري ، إن اللجنة التي تم تشكيلها من أجل مراجعة المعلومات التي وردت حول مستشفي "57357 " بحدوث حالات انفلات بداخلها غير صحيحة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع عبر فضائية " صدي البلد " أن مستشفي "57357 " ، صرح عالمي لا يمكن التشكيك فيه ، مضيفا أن الميزانية الخاصة للمستشفى تخضع لرقابة وزارة التضامن .

واوضح ان اثارة الاتهامات حول مستشفي "57357 " ، لم يكن الهدف منه هدمه ، مؤكدا ان تقارير المستشفى أثبت أن نسبة الشفاء قاربت النسبة العالمية وهي 80%.

وعن إثارة الجدل حول التحقيقات التي تمت أكد الإعلامي مصطفى بكري إنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات مختلفة ، وليس وزارة التضامن فقط ، مؤكدا أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، منحت اللجنة كافة الصلاحيات لبحث أوضاع مستشفى " 57357".

loading...

ترشيحاتنا

النجم الساحلي يوافق على بيع بن عمر لـ الأهلي مقابل 70 مليون جنيه

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

مصطفى يونس يعلن تشكيل المصرى لمواجهة الزمالك

كاسونجو يقود كتيبة هجوم الزمالك أمام المصري

الإفتاء توضح الحالات التي يجوز فيها وضع التاتو

تأهب أمني في فرنسا لمواجهة السترات الصفراء.. نشر 65 ألف جندي

كهربا يستعد لمواجهة الزمالك مع المصرى بـ التوك توك

الزمالك يحصل على توقيع نجم وادي دجلة في أولى الصفقات الشتوية

الخارجية تكشف مؤامرة خبيرة بالأمم المتحدة.. اختصت الجزيرة بالتصريحات.. أغفلت تطوير 46 منطقة عشوائية وإنشاء 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. ونواياها مبيتة ولن نتهاون في فضح تصرفاتها المنحرفة ضد البلاد

جريمة تهز مشاعر الآلاف.. أب يقتل طفلته الرضيعة بعد 3 أسابيع من ولادتها

الرقابة الإدارية: تورط مطربة وعدد من الشخصيات في شبكة دولية للاتجار في البشر وجلب المخدرات

السكتة الدماغية تهدد حياة المصريين وتتسبب في وفاة شخص بالعالم كل 30 دقيقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

TEDX في ضيافة صدى البلد.. مؤسسة عالمية لخدمة الطالب المصري
أحمد زعيم: أيمن بهجت قمر هو من رشحني لأداء تتر راس الغول..فيديو
أمنية عبدالقوي كابتن منتخب الاسكواش تكشف أسباب اعتزالها.. فيديو
بسنت عماد تكشف دور الإعلامية نادية عبدالله فى حياتها.. فيديو
فيديوجراف| أبشع حيوان في العالم .. فأر عاري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟