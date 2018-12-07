برلماني: مصر في كامل استعدادها للتعاون الصناعي مع القارة السمراء

قال النائب هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مؤتمر أفريقيا بشرم الشيخ 2018 سيحقق التعاون الصناعي المتبادل مع القارة السمراء، موضحًا أن مصر في كامل استعدادها لاستقبال المستثمرين الافارقة لإنشاء المشروعات الصناعية الضخمة فضلا عن ذهاب المستثمرين المصريين إلى القارة السمراء للاستثمار مما يعود بالمنفعة على الدولة المصرية.



وأضاف النواصرة في تصريحات لـ"صدي البلد" أن أي مؤتمرات تعقد بمدينة شرم الشيخ تكون بمثابة رسالة مصورة لرؤية مصر ومناخها وأرضها وجوها المعتدل على أرض الواقع بخلاف أي كلام يقال آخر عنها، مشيرًا إلى أن مصر وافريقية تربطهما علاقة تاريخية قوية منذ فترة الرئيس جمال عبد الناصر إلى الآن، ومؤتمر الكومسيا يعتبر فتحا لأسواق كبيرة بين مصر وأفريقيا لجذب المستثمرين وزيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى الدول الأفريقية فضلا تحقيق المنفعة وتبادل الخبرات بين البلدان.



جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، تنظم مؤتمر "أفريقيا 2018" فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال ديسمبر الحالي بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية.