رامي إمام ينشر صورة برفقة ياسمين عبد العزيز فى الجيم

نشر المخرج رامي امام، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، صورة برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز من داخل احدى صالات الجيم.
وعلق "امام" على الصورة قائلًا: "التمرين مع المرأة الحديدية قلبا وقالبا".
يذكر أن احدث أعمال رامي كانت مع الزعيم في مسلسل "عوالم خفية"، وعرض في السباق الرمضاني الماضي 2018، وحقق ردود فعل إيجابية.
وعلق "امام" على الصورة قائلًا: "التمرين مع المرأة الحديدية قلبا وقالبا".
يذكر أن احدث أعمال رامي كانت مع الزعيم في مسلسل "عوالم خفية"، وعرض في السباق الرمضاني الماضي 2018، وحقق ردود فعل إيجابية.