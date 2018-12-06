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فن

رامي إمام ينشر صورة برفقة ياسمين عبد العزيز فى الجيم

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:41 م
محمد بدران
نشر المخرج رامي امام، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، صورة برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز من داخل احدى صالات الجيم.

وعلق "امام" على الصورة قائلًا: "التمرين مع المرأة الحديدية قلبا وقالبا".

يذكر أن احدث أعمال رامي كانت مع الزعيم في مسلسل "عوالم خفية"، وعرض في السباق الرمضاني الماضي 2018، وحقق ردود فعل إيجابية.
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