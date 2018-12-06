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توفيق عكاشة: السيسي وراء تطوير الصناعات الحربية في مصر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن آخر مرة تم فيها الحديث عن الهيئة العربية للتصنيع، كانت قبل دخوله الحضانة.

وتابع «عكاشة»: «فضلنا على هذا الحال إلى أن تصدى رجل للبيت المحروق الذي صدر له قرار للترميم ولم يتم ترميمه وجاء هذا الرجل وتصدى وهو يعلم أن هذا القرار سيكون على حساب شعبيته».

وأضاف خلال برنامج «مصر اليوم»، على قناة «الحياة»: «كنا نسمع عنها قبل الحضانة ولما كبرنا يا خويا نسأل البوتجاز ده جي منين يقال من المصانع الحربية والتليفزيون من المصانع الحربية ولم نسمع عن تصنيع أسلحة الحرب في المصانع الحربية».

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل كل هذا العبء وكل هذه الانتكاسات التي شاهدتها مصر خلال فترة ما قبل حكمه، ثم انطلقت المصانع الحربية في الصناعة المتخصصة.

واستطرد عكاشة: «دلوقتي نسمع عن قائد لمصنع الطائرات وقائد لمصنع الصواريخ في الوقت الذي كنت بدأت أنهي فيه فكرة التصنيع الحربي من دماغي».

وأختتم حديثه قائلا: «عيني دمعت عندما شعرت بأن هناك رجلا أخلص لوطنه وشعبه يقف خلف هذه الأعمال جميعها».
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