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مرأة

شاهد إطلالات الفتاة العربية المشاركة بملكة جمال العالم 2018

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تبدأ مسابقة ملكة جمال العالم يوم السبت 8 ديسمبر المقبل، وتشارك العربية ميرا طفيلي بالمسابقة العالمية، وقد نشرت الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان ميرا طفيلي صورة لها من إحدى المسابقات التي شاركت فيها ضمن مسابقة انتخاب ملكة جمال العالم للعام 2018.

وقد اعتمدت ميرا فستانًا باللون الأسود من الدانتيل صممه اللبناني نجا سعاده.، واختارت ميرا تسريحة الشعر المسدول إلى الوراء لإطلالتها المميزة.

يذكر أن ميرا أطلت خلال رحلتها الجمالية إلى الصين بتصاميم عدة حملت توقيع نجا سعاده.
شاهد إطلالات الفتاة العربية المشاركة بملكة جمال العالم 2018
شاهد إطلالات الفتاة العربية المشاركة بملكة جمال العالم 2018
شاهد إطلالات الفتاة العربية المشاركة بملكة جمال العالم 2018
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