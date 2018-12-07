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أخبار العالم

البنتاجون يهدد تركيا بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على إس-400 الروسية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:48 ص
أ ش أ
هددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تركيا بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون القيادة الأوروبية الأمريكية إيريك باهون - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - تركيا إلى عدم السير في إجراءات الحصول على نظام (إس-400)، وقال إن "مواصلة أنقرة تنفيذ آلية الحصول على هذه المنظومة الصاروخية، سيعرضها لمواجهة عقوبات قاسية، وذلك عملا بالمادة 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات.

وشدد المتحدث العسكري الأمريكي على أن دخول منظومة (إس 400) الروسية إلى الأراضي التركية سيرتب نتائج كارثية على العلاقات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسلطات أنقرة.

وأشار باهون إلى أن البنتاجون سيضطر - في حال دخول هذه المنظومة إلى تركيا - إلى إعادة مراجعة برنامج تزويد سلاح الجو التركي بمقاتلات (إف 35).
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