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توفيق عكاشة يخرج إلى فاصل إعلاني بسبب الخرفان.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:04 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
خرج الإعلامي توفيق عكاشة، إلى فاصل إعلاني، لسبب كوميدي، قائلا:" المعركة مستمرة ضدنا ومن لا يقتنع بذلك يعتبر خروف غبي".

وقال عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" هخرج فاصل عشان أشوف الخرفان الأغبياء اللي برا الاستديو، عشان ندبحهم ونعملهم مندي بعد الحلقة".

وأضاف عكاشة: "الإخوان عندما يريدون تجنيد أحد للدخول في الجماعة يختارون الاغبياء والجهلاء فقط ويختبرون صلاحيته للأمر والطاعة".
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