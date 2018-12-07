توفيق عكاشة يخرج إلى فاصل إعلاني بسبب الخرفان.. فيديو

خرج الإعلامي توفيق عكاشة، إلى فاصل إعلاني، لسبب كوميدي، قائلا:" المعركة مستمرة ضدنا ومن لا يقتنع بذلك يعتبر خروف غبي".



وقال عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" هخرج فاصل عشان أشوف الخرفان الأغبياء اللي برا الاستديو، عشان ندبحهم ونعملهم مندي بعد الحلقة".



وأضاف عكاشة: "الإخوان عندما يريدون تجنيد أحد للدخول في الجماعة يختارون الاغبياء والجهلاء فقط ويختبرون صلاحيته للأمر والطاعة".