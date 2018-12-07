قائمة برشلونة لمواجهة إسبانيول بالدوري الإسباني.. غدا

أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق كرة القدم الاول بنادى برشلونة الإسبانى، قائمة فريقه لمواجهة اسبانيول التى ستقام غدا السبت في تمام الساعة العاشرة الاربع مساء علي ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدورى الإسبانى.



وعاد للقائمة المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز بعد شفائه من الإصابة بينما غاب كل من الفرنسى صامويل أومتيتى، والبرازيليان مالكوم وآرثر ميلو للإصابة.



وجاءت قائمة برشلونة للقاء كالتالى :



حراسة المرمى: تير شتيجن - سيليسين - اينياكى بينيا



الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليه - جوردى البا - فيرمايلن - ميراندا



الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - كوتينيو - دينيس سواريز - الينيا - فيدال



الهجوم: ميسى - ديمبلى - لويس سواريز - منير الحدادى