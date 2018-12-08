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حوادث

تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:08 ص
تفاصيل إنفجار أنبوبة
تفاصيل إنفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا ..صور
عبد العزيز جمال
انفجرت أنبوبة بوتاجاز منذ قليل بإحدى الشقق الكائنة بحي شبرا.

وأكد اللواء خالد عقل رئيس حى شبرا أن الحادث بمنزل رقم ٢٩ شارع الرافعي من شارع احمد حلمي وهو عباره عن ارضى واول وبه أسرتان، أسرة منهم كانت بالخارج والأسرة الثانية تقيم بالطابق الأول انفجرت أنبوبة البوتاجاز الخاصة بهم.

وأوضح أن الحادث نجم عنه اصابة الزوج باصابات كبيرة نسبيا والزوجة باصابات خفيفه والاثنين متواجدان بمستشفى القصر العينى ، كما نجم ايضا تطاير بعض الحوائط وخاصة بالواجهة، مشيرا إلى أنه لا وفيات في هذا وأنه يوجد ثلاث سيارات ركوب بها خسائر نتيجة تطاير الحوائط كانت متواجدة بجوار المنزل.

وعلى الفور تم قطع المرافق ومعاينة المنازل المجاورة ووجدت أنها صالحة وتم إخلاء المنزل المقصود وعمل حواجز لحين معاينة النيابة.
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور
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