تفاصيل انفجار أنبوبة بوتجاز بشقة سكنية في شبرا.. صور

انفجرت أنبوبة بوتاجاز منذ قليل بإحدى الشقق الكائنة بحي شبرا.





وأكد اللواء خالد عقل رئيس حى شبرا أن الحادث بمنزل رقم ٢٩ شارع الرافعي من شارع احمد حلمي وهو عباره عن ارضى واول وبه أسرتان، أسرة منهم كانت بالخارج والأسرة الثانية تقيم بالطابق الأول انفجرت أنبوبة البوتاجاز الخاصة بهم.





وأوضح أن الحادث نجم عنه اصابة الزوج باصابات كبيرة نسبيا والزوجة باصابات خفيفه والاثنين متواجدان بمستشفى القصر العينى ، كما نجم ايضا تطاير بعض الحوائط وخاصة بالواجهة، مشيرا إلى أنه لا وفيات في هذا وأنه يوجد ثلاث سيارات ركوب بها خسائر نتيجة تطاير الحوائط كانت متواجدة بجوار المنزل.



