قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي نظمته جامعة القاهرة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025.
وجاءت الفعاليات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير بدر أحمد عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة إلى جانب لفيف من السادة الوزراء وكبار الشخصيات العلمية والأكاديمية وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية من منظمة اليونسكو والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.


وأكد المهندس عادل النجار أن المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي أطلقته جامعة القاهرة اليوم يُجسّد رؤية الدولة بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تكنولوجيًا، بل بات ضرورة وطنية لبناء المستقبل، من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص.


وثمَّن المحافظ الدور الريادي لجامعة القاهرة كأول جامعة مصرية تُطلق استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي، في إطار توافق كامل مع رؤية مصر 2030، ومع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على توطين التكنولوجيا، وتمكين الإنسان، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يضع خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار وتحسين جودة حياة المواطنين.


وأشار المهندس عادل النجار إلى أن محافظة الجيزة تدعم بقوة مسيرة الابتكار والتطور التكنولوجي، وتحرص على مواكبة توجهات الدولة نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


كما أشاد المحافظ بالدور المحوري للجامعات المصرية في مواجهة التحديات المستقبلية وإعداد كوادر بشرية قادرة على قيادة التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية ، مؤكدًا المكانة العلمية المرموقة لجامعة القاهرة باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات المصرية والإفريقية التي تقود مسيرة التطوير والبحث العلمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.


كما أكد أن التعاون المستمر بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، حيث تتضافر الجهود في تنفيذ مشروعات تخدم المجتمع وتنمي البيئة عبر الدراسات العلمية المتخصصة وبرامج التوعية والمبادرات البيئية وحملات تطوير المناطق السكنية والخدمية.


وفي النهاية وجّه المهندس عادل النجار خالص الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولرئيس جامعة القاهرة، على الدعوة الكريمة للمشاركة في فعاليات أفتتاح المؤتمر، معربًا عن اعتزازه بالشراكة المثمرة والتعاون البنّاء بين المحافظة والجامعة في مختلف المجالات ، لما لذلك من أثر بالغ في دعم مسيرة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

الطفل المتهم بالاسماعيلية

لص في عز النهار بقنا وطفل ينهى حياة صديقه بالإسماعيلية بطريقة وحشية.. حوادث شغلت الرأي العام اليوم

ترامب

الهدنة على المحك.. جدل حول تصريحات ترامب واتهامات لإسرائيل| وخبير يوضح

فتاوى

فتاوى| هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. هل تبطل الصلاة إذا سلم الإمام قبل إتمام التشهد الأخير؟.. هل إسكات الأطفال أثناء خطبة الجمعة عن الكلام يبطل الصلاة ؟

بالصور

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

أودي
أودي
أودي

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي
طرق لإزالة زفارة الكبدة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

فيديو

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد