محافظ الجيزة يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي الذي نظمته جامعة القاهرة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025.

وجاءت الفعاليات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير بدر أحمد عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة إلى جانب لفيف من السادة الوزراء وكبار الشخصيات العلمية والأكاديمية وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية من منظمة اليونسكو والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وعدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.



وأكد المهندس عادل النجار أن المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي أطلقته جامعة القاهرة اليوم يُجسّد رؤية الدولة بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا تكنولوجيًا، بل بات ضرورة وطنية لبناء المستقبل، من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص.



وثمَّن المحافظ الدور الريادي لجامعة القاهرة كأول جامعة مصرية تُطلق استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي، في إطار توافق كامل مع رؤية مصر 2030، ومع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على توطين التكنولوجيا، وتمكين الإنسان، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يضع خارطة طريق لمستقبل واعد بالابتكار والازدهار وتحسين جودة حياة المواطنين.



وأشار المهندس عادل النجار إلى أن محافظة الجيزة تدعم بقوة مسيرة الابتكار والتطور التكنولوجي، وتحرص على مواكبة توجهات الدولة نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.



كما أشاد المحافظ بالدور المحوري للجامعات المصرية في مواجهة التحديات المستقبلية وإعداد كوادر بشرية قادرة على قيادة التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية ، مؤكدًا المكانة العلمية المرموقة لجامعة القاهرة باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات المصرية والإفريقية التي تقود مسيرة التطوير والبحث العلمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.



كما أكد أن التعاون المستمر بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، حيث تتضافر الجهود في تنفيذ مشروعات تخدم المجتمع وتنمي البيئة عبر الدراسات العلمية المتخصصة وبرامج التوعية والمبادرات البيئية وحملات تطوير المناطق السكنية والخدمية.



وفي النهاية وجّه المهندس عادل النجار خالص الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولرئيس جامعة القاهرة، على الدعوة الكريمة للمشاركة في فعاليات أفتتاح المؤتمر، معربًا عن اعتزازه بالشراكة المثمرة والتعاون البنّاء بين المحافظة والجامعة في مختلف المجالات ، لما لذلك من أثر بالغ في دعم مسيرة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.