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رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.. ظهرا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:10 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
يلعب محمد صلاح مع فريقه ليفربول مباراة أمام بورنموث، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب «فيتنس فيرست»، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويتطلع صلاح لقيادة فريقه نحو الانتصار الـ13 له في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي في البريميرليج.

ومن المتوقع أن يعود محمد صلاح للتشكيل الأساسي في هذه المباراة، حيث سيعتمد الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز على طريقة 4-3-3، في ظل غياب ساديو ماني.

وهذه هى تشكلية ليفربول المتوقعة:

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون-فيرجيل فان دايك-جو جوميز-تيرنت أليكساندر-آرنولد

جيورجينيو فينالدوم-فابينيو-جوردان هندرسون

روبيرتو فيرمينو-محمد صلاح-شيردان شاكيري

ويحتل ليفربول المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما يأتي بورنموث في المركز السابع برصيد 23 نقطة.
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