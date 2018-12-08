ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول لتلقى شكاوى المياه ومعرفة مواعيد انقطاعها

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
امنة عبد العظيم
قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة أطلقت تطبيق على الهاتف المحمول (HCWW 125)، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحى، أو قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحًا أن التطبيق يتيح أيضًا للمواطن تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى، كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن إطلاق الشركة لهذا التطبيق يأتى فى إطار اهتمامها وحرصها على راحة المواطنين، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى متابعة وحل شكاواهم التى ترد إلى الشركات التابعة، من المصادر المتنوعة لتلقى الشكاوى، والتى تضم بجانب هذا التطبيق (شكاوى الخط الساخن 125 – بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – الشكاوى الإعلامية).

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن تطبيق المحمول يتيح عدة مزايا من أهمها، التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.

وفي سياق متصل، شدد المهندس ممدوح رسلان، خلال اجتماعه بالقائمين على حل الشكاوى بالخطوط الساخنة فى الشركات التابعة، على ضرورة ترقيم وتكويد الشكاوي بالشكل الذي يتيح سرعة متابعتها، ولمعرفة الحجم الحقيقي للشكاوى الواردة للشركات دون تكرار.

وأكد دعمه الكامل لتطوير منظومة الشكاوى، وخدمة العملاء، وتطبيق الهاتف المحمول، بجميع شركات المياه، مع ضرورة وضع مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المُقدمة عبر الهاتف المحمول، ومنها، مراجعة وإبلاغ الشكاوى الواردة للتطبيق فى مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، والاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة فى مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، وقياس سرعة استجابة الشبكات والمعامل فى حل كل شكوى.
loading...

ترشيحاتنا

سعد لمجرد يواجه المصير المجهول.. فتاة ثانية تتهمه بالاغتصاب.. فرض الإقامة الجبرية داخل فرنسا

هذه مفاجآت حزب الله لـ إسرائيل

لماذا يمر الوقت ببطء عند الشعور بالملل

ننشر نص مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

ياسمين علي تؤدي مناسك العمرة

البابا تواضروس: الصوم مناخ طيب لتوبة الإنسان وفحص الذات ونقاوة القلب

اعتقال 278 شخصا قبيل احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا

حبس خادمة وزوجها لسرقتهما 900 ألف جنيه من حساب مخدومتها بالمعادى

مروة عيد عبد الملك: الأهلي يحتاج التعاقد مع لاعب وسط ومدافع وحارس مرمى

الإسكان: 6 يناير بدء تسليم 168 وحدة بدار مصر في برج العرب الجديدة

مشروع قانون بالبرلمان قريبا لإلغاء إعفاء الراشي من العقوبة

وفاة رئيس كولومبيا السابق بيليساريو بيتانكور عن عمر 95 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

شارع عمرو بن الخطاب فى قباء يتحول لمقلب نفايات وملجأ للحيوانات.. صور

ننشر نص أمر إحالة 44 متهما في قضية ولاية سيناء للجنايات.. مستندات

الاتحاد السكندري يصعد لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على سموحة

سموحة والاتحاد..التعادل يسيطر على اللقاء وركلات الجزاء تحسم الصعود بالكأس

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو
مشعل السلمي يفوز برئاسة البرلمان العربي.. فيديو
شاهد.. انطلاق احتجاجات السترات الصفراء في باريس
بث مباشر.. لجلسة البرلمان العربي لاختيار نوابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟

هل تتوقع نجاح تعديلات قانون المرور في القضاء على فوضى التوكتوك ؟