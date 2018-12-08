إدراج فن التطريز بطاجيكستان في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

عُقدت اللجنة الحكومية المعنية بالتراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو اجتماع دورتها الـ13 في مدينة بورت لويس بجمهورية موريشيوس وذلك بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في اليونسكو،حيث أقرت بإدراج فن التطريز الطاجيكي ضمن التراث الثقافي غير المادي للدول.



وناقش أعضاء اللجنة خلال الجلسة مقترحات عدد من الدول لإدراج بعض فنونها في قائمة التراث الثقافي غير المادي للدول الأعضاء والتي تم إعلانها رسميًا من قبل اللجنة المعنية لحماية التراث الثقافي العالمي لاستيفائها شروط إتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي.



وشارك في الجلسة الوفد الطاجيكي المكون من كل من زلفية برهان، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو ودلشاد رحيمي، نائب مدير مركز البحوث والمعلومات الثقافية التابع لوزارة الثقافة ومؤلف كتاب "چَكَن – فن التطريز بجمهورية طاجيكستان".



وأعلن رئيس لجنة التراث العالمي، روبون بريثفيراجسينغ، عن إدراج "چَكَن - فن التطريز بجمهورية تاجيكستان" على قائمة التراث الثقافي العالمي.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تمثل إنجازًا هامًا لحماية تراث الأجداد وعرض الحرف التقليدية والثقافات القديمة والعريقة للشعب التاجيكي على الساحة الدولية.