رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتطوير الصرف الصحي بـ 313.9 مليون يورو

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تطوير منظومة الصرف الصحي بمصرف كيتشنر، بمبلغ 213.9 مليون يورو مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي، بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.





قام بالتوقيع الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الاسكان للمتابعة والمرافق، المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للمياه والصرف الصحي، والمهندس عادل عطية سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للمياه والصرف الصحي، والمهندس محمد عبد الحميد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة كفر الشيخ للمياه والصرف الصحي، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي، تأتي الاتفاقية في إطار ما توليه الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من اهتمام كبير بمشروعات الصرف الصحي والمشروعات القومية للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري.





وذكرت الدكتورة سحر نصر أن مشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر، يهدف من خلال الاستثمارات في ثلاثة محاور، وهي جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الاساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن اعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.





وقالت المهندسة راندة المنشاوى: يهدف المشروع إ لي الحد من تلوث مصرف كيتشنر، الذي يُعتبر من المصارف الرئيسية في منطقة دلتا النيل بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي لعدد 69 قرية (حوالي 400.000 نسمة) بالمحافظات الثلاث عن طريق تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل، يشمل شبكات الانحدار وروافع الصرف الصحي ومحطات معالجة الصرف الصحي، سواء المحطات الجديدة المزمع إنشاؤها، أو تأهيل بعض محطات المعالجة في نطاق المشروع المشار إليه.