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ثقافة

الإعلام اللغوى المصرى فى ندوة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية ..السبت ‎‎

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
محمد مندور
تنظم المبادرة المصرية التطوعية المستقلة لحماية اللغة العربية ندوتها الاحتفالية باليوم العالمى للغة العربية التى سيستضيفها بيت السنارى بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى ولمدة ساعتين.

وصرح الباحث محمد صلاح جمالى مؤسس ورئيس المبادرة ومدير الندوة بأن موضوع الندوة هو "الإعلام اللغوى المصرى بين الواقع والمأمول" بهدف التأكيد على أهمية المحتوى الإعلامى المتخصص فى مجال علوم اللغة العربية وآدابها.

وسوف تبدأ الندوة بكلمة الباحث محمد صلاح جمالى حول التعريف بالمبادرة، أهدافها، وأهم أنشطتها التطوعية السابقة والحالية والمستقبلية، على أن تلى كلمته فقرة تكريمية باسم المرحوم الدكتورعاطف جودة نصر الرئيس الأسبق لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس، بجانب تكريم الإعلاميين المتحدثين فى الندوة وهم: الأستاذة عائشة المراغى الكاتبة الصحفية بجريدة أخبار الأدب، باحثة الماجستير بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو لجنة القصة والرواية بالمجلس الأعلى للثقافة، وكذلك الأستاذة لمياء عاطف الصحفية والمراسلة الرياضية من الخارج بإذاعة الشباب والرياضة، والإذاعى الأحمدى الظواهرى كبير المذيعين بإذاعة البرنامج الثقافى، مع إجراء مداخلة صوتية مع السيد الأستاذ الدكتور محمود سليمان ياقوت أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا .

كما ستشهد الندوة توزيع العديد من الكتب اللغوية كهدايا للجمهور المهداة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيزالدولى لخدمة اللغة العربية بالرياض وغيرها من الكتب اللغوية والثقافية المتنوعة.



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