كيف نحمى أطفالنا من برد الشتاء ؟

يصاب الأطفال بنزلات البرد المتعددة في فصل الشتاء ولحمايتهم يوضح الدكتور يوسف على فريد استشارى الأطفال أفضل المشروبات التى تحمى أطفالنا فى الشتاء من نزلات البرد.





- الشاي الأخضر:

في الشاي الأخضر الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة التي تقوي جهاز المناعة، خاصة في فصل الشتاء، ويكون تأثيره مثاليًا عند وضع القليل من عصارة الليمون فيه. كما أن المواد المضادة للأكسدة مفيدة ضد مرض السرطان والنوبات القلبية، ومن المفيد شربه بانتظام.





الليمون الدافئ:

تناول عصير الليمون الدافئ فى الشتاء يقوى المناعة والجهاز التنفسى ويحارب الفيروسات ويساعد فى طرد السموم لكن يجب عدم الإفراط فى تناوله لتجنب حدوث الحموضة.





الزنجبيل:

الزنجبيل ليس فقط من التوابل الرائعة، ولكنه أيضا صحي في فصل الشتاء. فهو يقوي الدورة الدموية ويحمي من البرد ويكسبنا شعورًا بالدفء وله تأثير مضاد للزكام. لكن ينبغي على الحوامل في الشهور الأخيرة عدم شربه لما له من تأثيرات تساعد على الشعور بالألم.





البابونج:

مفيد ضد انتفاخ المعدة وآلامها. هذه العشبة مضادة للتشنج وتعتبر من المسكنات ومضادة للالتهابات وتساعد أيضًا في علاج التهابات الفم والحنجرة وقرحة المعدة.





النعناع:

له فوائده في المسالك الهضمية ويساعد في التغلب على دوار الحركة أو الغثيان، وهو مهدئ ومسكن ومضاد للتشنج. كما أنه يفتح الشهية عند شربه قبل الأكل.



