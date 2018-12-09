سعيد حساسين عن مظاهرات السترات الصفراء: فيه أيادي خفية في الموضوع

علق الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، على تظاهرات السترات الصفراء، قائلا: "فيه أيادي خفية في الموضوع".



وأضاف "حساسين" في برنامجه "انفراد"، اليوم السبت، " النهاردة ضابطة شرطة قالت للمتظاهرين أبوس أيديكم اشتموني اضربوني ولكن ارحموا بلدي".



وأشار إلى أن المتظاهرين خرجوا في البداية عبروا عن رأيهم بسلمية وبحرية والشرطة لم تعتد عليهم، ولكن فيه أيادي خفية حرضت والمتظاهرون أشعلوا النيران في العلم الفرنسي".