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ضحية الابتزاز على السوشيال ميديا: شرفي اتهان وطلبت الطلاق.. فيديو

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
محمد القاضي
روت إيناس عبد الله، إحدي ضحايا الابتزاز علي مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها.

وقالت "عبد الله"، "، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: «كان فيه بنت على علاقة بطليقي، عندما أعلنت على الفيس بوك إننا هنتجوز، بدأت تعمل حاجات جنونية، وتتصل بالناس، وتبعتلي اسكرينات إن كان بينهم علاقة».

وأضافت: «بدأت تتصل بالناس وتبعتلهم ألفاظ قذرة مينفعش أقولها على الهواء، والتشهير إللي هي عملته دا كان سبب أني اتعرضت للتحرش».

وأكدت: «شرفي اتهان ودي كبيرة، وميحسش بالموضوع دا غير إللي حصل معاه»، متابعة: «300 صديق اتبعتلهم علي الفيس بوك بعد فرحي بيوم، وبعد أسبوعين طلبت الطلاق بسبب الموضوع دا».
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