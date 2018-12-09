مدير الكرة بالاتحاد السكندري يعلن موعد عودة سيسيه وداودا إلى الزمالك

تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الإتحاد السكندري عن انتقالات يناير المقبلة وخطة ناديه في الميركاتو الشتوي.



وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك عشرات اللاعبين من الأفارقة معروضين على نادي الاتحاد".



وتابع: "كل الوكلاء يحاولون ترويج لاعبيهم في كل انتقالات، لن نتحدث عن انتقالات يناير الا بعد مباراة المقاولون المقرر لها 21 ديسمبر ثم نحدد الراحلين والوافدين الجدد".



وعن أحمد داوودا ورزاق سيسيه ثنائي الزمالك المعار للإتحاد السكندري وعودتهم لناديهم من جديد، قال وليد "هذا كلام سري بين الأندية، الإعارات تفيد الأندية المالكين للاعبين أكثر من النادي الذي حصل على اللاعب" مضيفًا "كل شيء وارد في كرة القدم، عقود الثنائي ممتدة معنا حتى الموسم القادم، ولكن كل شيء وارد في المفاوضات خلال انتقالات يناير"