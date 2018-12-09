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أخبار البلد

مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
نظمت مجلة حواء برئاسة الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، وتحت رعاية الكاتب الصحفي مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال صالونها الشهري بحضور ومشاركة نخبة من الشخصيات العامة، تحت عنوان "هنواجه الزياده السكانية ونقنن الإنجاب". 

كان من بين الحضور الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان والنائب البرلماني الكاتب يوسف القعيد والنائبة البرلمانية مايسه عطوة والاعلامية فاطمة فؤاد والدكتورة وهاد سمير عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة والدكتورة ناهد لبيب خبير التنمية البشرية و الاعلامية شيماء اسماعيل والاعلامية نفرتيتي احمد والمحامية فاتن عريف والمهندسة ايمان العجوز سكرتير اتحاد نقابات عمال مصر لشئون المرأة والطفل والسفيرة سناء زايد والاعلامية رانيا ابو العينين ووفاء عبد الفتاح وعمرو محسوب النبي رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ونخبة كبيرة من الشخصيات العامة.

وتطرق الصالون لسبل مواجهة مشكلة الزيادة السكانية واستراتيجية الدولة للتصدي لها وكيفية تعاون كافة الجهات المعنية والإعلام مع الجهات المنوطة بذلك لكي تحقق الاستراتيجية النتائج المرجوة منها.

وانتهي الصالون بالعديد من التوصيات لتحقيق هذا بما يكفل التعاون مع جهات الدولة لمواجهة هذه المشكلة.
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
مجلة حواء تنظم ندوة لبحث الزيادة السكانية.. صور
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