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حوادث

مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين بحادث تصادم في البحيرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:40 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
لقى عامل مصرعه كما أصيب 3 أشخاص آخرين "سحجات وكدمات واشتباه كسور" أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة اجرة ميكروباص وتوك توك بطريق شبراخيت – دمنهور وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت بوقوع حادث تصادم بطريق شبراخيت  دمنهور  (فرعى) أمام قرية لقانه بدائرة المركز ..وبالإنتقال والفحص والمعاينه .. تبين حدوث تصادم بين :السياره رقم ب ى ج 1539 (ميكروباص) قيادة إبراهيم ع ا 18 سنة  ومفيم مدينة شبراخيت،دراجه بخاريه (توك توك) بدون لوحات معدنيه قيادة محمد ح س 24 سنة، سائق ومقيم عزبة يعقوب بدائرة المركز.

وذلك أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدي لانحرافها وإصطدامها بالدراجة البخارية حال سيرها بذات الإتجاه، ما أسفر عنه عن وفــاة المدعو "سامى ع، س"، 45 سنة، عامل ومقيم بذات الناحية وإصابة قائد الدراجة البخارية و(2) من مستقليها "سحجات وكدمات واشتباه كسور"، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى شبراخيت العام والمصابين لمستشفى دمنهور العام للعلاج وتم حجزهم تحت الملاحظة وجار متابعة خروجهم.     

وحدثت تلفيات بالسيارة والدراجة البخارية وأزيلت آثار الحادث وبسؤال قائدى السيارة والدراجة قرروا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم  وجار العرض على النيابة العامة.
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