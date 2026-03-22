رفض قاطع لهدنة مؤقتة.. أهم شروط إيران لإنهاء الحرب



أعلنت إيران عن شروط لإنهاء الحرب العدوانية التي شنتها عليها أمريكا والاحتلال، والتي تركزت على إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وإنهاء الحروب على كافة جبهات القتال بعدم السماح للاحتلال بالتمادي في عدوانه وحصر تحركه علاوة على محاكمة وسائل الإعلام المعادية وضمان جدي بعدم تكرار العدوان والحرب وفرض نظام قانوني جديد لمضيق هرمز ودفع تعويضات إلى إيران.

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران لم تغلق مضيق هرمز، لكنها فرضت قيوداً فقط على السفن المرتبطة بالدول المعتدية في الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بينما قدمت المساعدة في تأمين المرور للسفن الأخرى.

أدلى عراقجي بهذه التصريحات في مكالمة هاتفية مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأكد أن الممر المائي الاستراتيجي لا يزال مفتوحًا،

قائلاً: "لم نغلق المضيق، إنه مفتوح".

كما شدد على أن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار، بل إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وشامل ودائم.

وقد رفضت إيران رفضًا قاطعًا الدعوات إلى هدنة مؤقتة، مصرةً على أن أي حل يجب أن يتضمن ضمانات بعدم تكرار الهجمات في المستقبل، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد خلال الهجوم.

وأضاف أن إيران مستعدة لضمان المرور الآمن لدول مثل اليابان في حال تعاونها مع طهران.

أشار عراقجي إلى أن مسألة التفاوض بشأن مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز قد نوقشت مؤخرًا مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، موضحًا أن المحادثات جارية لكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها.

كما ندد وزير الخارجية الإيراني بالحرب المفروضة على إيران، قائلًا إنها شُنّت رغم المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي.

وقال: "هذا عمل عدواني غير قانوني وغير مبرر"، مضيفًا أن رد إيران يُعد دفاعًا عن النفس وسيستمر "مهما طال الأمر".

ودعا كبير الدبلوماسيين الإيرانيين المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان، إلى اتخاذ موقف ضد الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وأشار عراقجي إلى أن عدة دول تحاول التوسط لإنهاء الحرب، وقال إن إيران "منفتحة على أي مبادرة ومستعدة للنظر في المقترحات".