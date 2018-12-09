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اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاحد 9- 12 - 2018 .. جرام 21 بـ622 جنيها

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الاقتصاد
شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 9-12-2018 حالة من الاستقرار فى السوق المحلية، حيث سجل سعر الجرام 21 الأكثر تداول فى مصر 622 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 533 جنيها، فى حين بلغ سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 622 جنيها للجرام.

وفى المقابل بلغ سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 711 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب فى مصر 4979 جنيها.

كما بلغ سعر أوقية الذهب 1248 دولارا.
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