طلب مناقشة عامة بالبرلمان لرئيس الوزراء حول سياسة الحكومة تجاه إنشاء ملاعب خماسية على الأراضي الفضاء

قدم رضا البلتاجى عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، طلب مناقشة عامة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حول سياسة الحكومة تجاه إنشاء ملاعب خماسية على الأراضى الفضاء لإتاحة الفرصة أمام الناشئين والشباب لممارسة الرياضة فى محيط منازلهم.



وأشار البلتاجى إلى أن الأندية ضاقت بروادها وعجزت عن استقبال المزيد فى ظل ارتفاع أسعار عضوية الأندية بشكل خرافى لا يناسب القطاع الأكبر من الشعب، وحفاظا على تلك الأراضى من التعدى من مافيا الأراضى أو تحولها إلى مقلب قمامة كما هو كائن فى معظم الأراضى الفضاء.



وتساءل البلتاجى فى طلبه قائلا: "إذا كانت الأحياء تقوم بتأجير الأراضى الفضاء كساحات انتظار يستأثر بمعظمها فئات معينة اتقاء لشرها فمن باب أولى نؤدى هذا الدور مع خريجى الجامعات لدور أعظم وهو ممارسة الرياضة وخلق فرص عمل وتحديد وحماية هذه الأراضى".

