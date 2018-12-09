غيابات بالجملة فى طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش من عدد من الغيابات فى صفوف لاعبيه قبل مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



ويفقد طلائع الجيش جهود كل من كريم طارق وإسلام عبدالنعيم نتيجة الإصابة العضلية التى لحقت بهما، وأدت إلى عدم تمكنهم من المشاركة مع الفريق فى مباراة اليوم.



وأعلن لوك إيميل المدير الفنى للطلائع قائمة فريقه لمواجهة الأهلى اليوم وضمت كلا من: محمد بسام ومحمد شعبان وأحمد سامى وعلى الفيل وخالد سطوحى وأبو المجد بوشا، وعاصم صلاح وإسلام سرى ومؤمن إبراهيم وحسن ماوندا، وأحمد كابوريا وأحمد سمير وعمورى، وحسن يوسف ومصطفى محمد واحمد جعفر وفرانك ستيفن ومحمد رزق.

