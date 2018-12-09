التموين: نسعى لتحويل شعار وصول الدعم لمستحقيه إلى حقيقة ملموسة ..فيديو

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن الهدف الرئيسي من تنقية قواعد البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية هو تحويل شعار وصول الدعم لمستحقيه من مجرد شعار إلى حقيقة واقعية ملموسة.





وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أنه تنقية قواعد البيانات سوف يمكن من بناء قاعدة بيانات أساسية ليس بها أي نوع من المشكلات.



