ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التموين: نسعى لتحويل شعار وصول الدعم لمستحقيه إلى حقيقة ملموسة ..فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:45 م
الدكتور عمرو مدكور
الدكتور عمرو مدكور
محمد القاضي
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن الهدف الرئيسي من تنقية قواعد البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية هو تحويل شعار وصول الدعم لمستحقيه من مجرد شعار إلى حقيقة واقعية ملموسة.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أنه تنقية قواعد البيانات سوف يمكن من بناء قاعدة بيانات أساسية ليس بها أي نوع من المشكلات.

وأوضح مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن بداية تنقية قواعد البيانات كانت بتحديث قواعد البيانات وإزالة كل من هو وهمي من القاعدة، والتي تتمثل في الأرقام القومية الخاطئة، والأسماء المكررة.
loading...

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يعلن انتهاء أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي

الزمالك يطارد بيراميدز لخطف جون أنطوي في الميركاتو الشتوي

النجم الساحلي يصدم الأهلي: لن نتنازل عن 5 ملايين دولار للاستغناء عن بن عمر

أول تصريح من سعد لمجرد بعد خروجه من السجن

الإسماعيلى يطارد صفقة الأهلى الجديدة بسبب حق الرعاية

الإعدام شنقا لسائق اختطف سورية وتعدى عليها جنسيًا في المقطم

رانيا يوسف توجه رسالة قوية إلى نقابة الممثلين بعد أزمة الفستان

فرنسا تحقق في تورط روسيا باحتجاجات السترات الصفراء

النيابة تخلي سبيل الطبيب المعتدي على زميله بغرفة العمليات بالمنوفية

مفاجأة .. مهدي عبيد يرفض الخضوع لتحقيق الكاف في أزمة الأهلي والترجي

الأهلي يتقدم بهدفين في دقيقتين على طلائع الجيش عن طريق مروان محسن .. فيديو

الرئيس السيسي يعلن عن دخل قناة السويس عامي 2017 و2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي منتدى أفريقيا 2018
الأهلي وطلائع الجيش.. المارد الأحمر يتفوق بهدفين في الشوط الأول.. فيديو
السيسي يعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا
الأهلي وطلائع الجيش 30 دقيقة .. مروان محسن يتقدم للأهلي بهدفين .. فيديو
الأهلي يتقدم بهدفين في دقيقتين على طلائع الجيش عن طريق مروان محسن .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟