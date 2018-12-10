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فن

تأجيل عرض الساعة الأخيرة للخميس المقبل

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تقرر تأجيل عرض مسرحية "الساعة الأخيرة" والتى تعرض ضمن فعاليات مهرجان قرطاج المسرحية، حيث من المقرر أن تعرض يوم الخميس المقبل وذلك بعد أن كان من المقرر عرضها غدا.

وعرض "الساعة الأخيرة" يمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكى الذى ألقى قنبلة هيروشيما.

والعرض من تأليف عيسى جمال الدين، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحى، سامية عاطف، معتز السويفى، محمود الزيات، محمد دياب، ونائل على، بمشاركة نورهان أبو سريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقى أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.
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