30 ديسمبر .. افتتاح معرض عالم الفن لفنانين تشكيليين بدار الأوبرا

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، بدار الأوبرا المصرية المعرض التشكيلي "عالم الفن " للفنانين التشكيليين سعيد العايدي، ومنى فتحي بقاعة زياد بكير يوم 30 ديسمبر الجاري.



يضم المعرض قرابة 75 لوحة تتعدد فيها المدارس الفنية لتجمع بين الواقعية التعبيرية والسريالية في مزاولة بين الفكر والإبداع لتقديم تنوع تشكيلي نتاج جهد يحاكي فيه كل فنان شتى مرادفات الحياة..ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

