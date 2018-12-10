ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

30 ديسمبر .. افتتاح معرض عالم الفن لفنانين تشكيليين بدار الأوبرا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:32 ص
صدى البلد
أ ش أ
يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، بدار الأوبرا المصرية المعرض التشكيلي "عالم الفن " للفنانين التشكيليين سعيد العايدي، ومنى فتحي بقاعة زياد بكير يوم 30 ديسمبر الجاري.

يضم المعرض قرابة 75 لوحة تتعدد فيها المدارس الفنية لتجمع بين الواقعية التعبيرية والسريالية في مزاولة بين الفكر والإبداع لتقديم تنوع تشكيلي نتاج جهد يحاكي فيه كل فنان شتى مرادفات الحياة..ويستمر المعرض لمدة أسبوع.
loading...

ترشيحاتنا

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة

معطف غريب بسعر جنوني يثير موجة سخرية .. صور

نفوق الكنغر الأحمر ذي العضلات المفتولة عن عمر 12 عاما .. صور

أول تعليق من المدير الفني لـ الأهلي بعد الفوز على طلائع الجيش

أقدم سجين في مصر: أخذت الثأر من قاتل والدي بالملعقة

روبرتسون لاعب ليفربول يكشف سبب عدم احتفال محمد صلاح بهاتريك بورنموث

شاب يروي مأساته مع الإدمان.. تحولت إلى حرامي عشان أشتري تامول ..فيديو

شاهد .. الملك سلمان يأمر بوقف موكبه لتقبيل العلم السعودي

فيديوجراف| هروب أمير قطر

إيهاب جلال مديرا فنيا للمصري خلفا لنجم الأهلي السابق

خالد الغندور: هدف طلائع الجيش في مرمى الأهلي سليم ومش تسلل

تعرف على أسماء أبواب الجنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟