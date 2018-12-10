فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 1902.. افتتاح خزان أسوان بعد ثلاث سنوات تجهيزات.. صور

خزان أسوان قام بوضع حجر الأساس له وإفتتحه الخديو عباس حلمى الثانى

تم افتتاحه فى 10 ديسمبر 1902

تم تعلية الخزان مرتين في عامي 1912 ، و 1934

قام بحجز نحو مليار م3 من المياه خلفه

تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل خزان أسوان وزيادة عمره الإفتراضى 70 عامًا



خزان أسوان الذى يعد علامة تاريخية بارزة جسدها عظماء المصريين فى أقصى جنوب مصر ، ليكون هذا الخزان بمثابة صرح هندسى غير مسبوق صممه ونفذه المصريين منذ نحو 116 عامًا ، كما يعتبر خزان أسوان كيانا مخضرما حيث ان إنشاءه تم خلال عصرين أو قرنين هما التاسع عشر ، والعشرين.



وتحل علينا اليوم وفى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 1902 ذكرى إفتتاح خزان أسوان عقب الإنتهاء منه حيث كان قد قام الخديو عباس حلمى بوضع حجر الأساس لخزان أسوان أو سد أسوان ، وكان قد بدأ العمل فيه في الفترة ما بين 1899 و 1902.



والجدير بالذكر أن خزان أسوان كان يعد أول سد يبني فى ذلك الوقت بطول 2141 مترا ، وعرض 9 أمتار ويضم 180 بوابة ، وهو مبني من حجر الجرانيت فوق صخور شلال أسوان ليكون أكبر سد شيد في العالم في ذلك الوقت ، وعلى الرغم من بناء سد أسوان الأول ثم تعليته مرتين بعد ذلك حيث تم بدء العمل في التعلية الأولى لخزان أسوان في عام 1912 ، ثم تم العمل في التعلية الثانية له في عام 1934 وذلك بهدف القيام بحجز نحو مليار م3 من مياه النيل خلفه.



وتم إستغلال المياه فى ذلك الوقت لتوليد الكهرباء من محطتين ، وهما محطة توليد أسوان الأولى ، ومحطة توليد أسوان الثانية ، وكان يقوم خزان أسوان بحجز المياه الزائدة في موسم الفيضان لتستخدم لاحقًا في موسم التحاريق ، لكنه كان لا يحجز المياه لأكثر من عام واحد ، ومن ثم تم بناء السد العالي.



وقامت محافظة أسوان فى عام 2000 بإعادة رصف خزان أسوان بوضع الأسفلت للحفاظ على الحركة عليه بالشكل المطلوب.



وكان قد أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى السابق بأنه تم الإتفاق على البدء فى تنفيذ مشروع إعادة تأهيل خزان أسوان، وذلك تنفيذًا لنتائج الدراسات على مدار عامين من قبل بنك التعمير الألمانى، والتى أوصت بضرورة تأهيل البوابات.



وقال وقتتذاك بأن الهدف من إعادة تأهيل خزان أسوان لإطالة عمره الافتراضى لنحو 70 عامًا حيث تقوم الهيئة بأعمال الحقن وتأهيل الونش وعمل الصيانة الهيدروليكية للبوابات الحالية وإضافة عدد 6 بوابات جديدة ، فضلًا عن إعادة تأهيل الهويس الملاحى.