مادورو: أمريكا تخطط لترتيب محاولة انقلاب لخلعي عن حكم فنزويلا

ادعى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لخلعه عن الحكم بالتخطيط لانقلاب من الداخل ضد نظامه.



وقال مادورو في حوار لـ وكالة أيه في إن الفنزويلية الإخبارية، أمس الأحد، أن هناك محاولة لنسف الديمقراطية في فنزويلا والتخطيط لمحاولة انقلاب ضد الدستور، والنظام الديمقراطي الحاكم للدولة اللاتينية تحمل بصمة البيت الأبيض



أضاف الرئيس أنه في الأيام المقبلة، سيعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم تفاصيل حول الخطط المزعومة لواشنطن لتنفيذ انقلاب في فنزويلا.



وفي أوائل أغسطس ، كان مادورو يحضر موكبا عسكريا في كاراكاس، عندما قاطع خطابه ما قالت السلطات الفنزويلية إنه محاولة اغتيال فاشلة نفذها معارضوه بواسطة طائرات دون طيار.



وادعى مادورو في أكتوبر أن الولايات المتحدة قد خططت مع كولومبيا لتنظيم اغتياله.