افتتاح معرض الفن التشكيلي برؤية معاصرة لطلاب نوعية بنها.. صور

افتتح الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها معرض الفن التشكيلي برؤية معاصرة لطلاب كلية التربية النوعية والذى يقام فى مركز ثقافة بنها.



رافقه رئيس الجامعة الدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية والدكتورة رحاب عبدالستار والدكتورة لمياء وجدي المشرفين على المعرض والذين قدموا شرحًا لما يضمه المعرض من أعمال فنية من ابداعات طلاب قسم التربية الفنية بالكلية.



وأكد المغربي إعجابه بالاعمال الفنية للطلاب والطالبات والتي تنوعت بين أشغال الخشب والتصوير الفني، وحث إدارة الكلية على تبني مشروعات الطلاب والعمل على تسويقها مما يعود بالنفع على الطالب والكلية وأهالي محافظة القليوبية.



ومن جانبه قال عميد الكلية إن المعرض يهدف إلى إظهار أعمال الطلاب فى ضوء الإمكانيات المتاحة لديهم، لافتًا إلى أن منتجاته تم تصميمها بمعرفة طلاب قسم التربيه الفنيه، مؤكدة سعى الكلية لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة.