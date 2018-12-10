ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

افتتاح معرض الفن التشكيلي برؤية معاصرة لطلاب نوعية بنها.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها معرض الفن التشكيلي برؤية معاصرة لطلاب كلية التربية النوعية والذى يقام فى مركز ثقافة بنها.

رافقه رئيس الجامعة الدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية والدكتورة رحاب عبدالستار والدكتورة لمياء وجدي المشرفين على المعرض والذين قدموا شرحًا لما يضمه المعرض من أعمال فنية من ابداعات طلاب قسم التربية الفنية بالكلية.

وأكد المغربي إعجابه بالاعمال الفنية للطلاب والطالبات والتي تنوعت بين أشغال الخشب والتصوير الفني، وحث إدارة الكلية على تبني مشروعات الطلاب والعمل على تسويقها مما يعود بالنفع على الطالب والكلية وأهالي محافظة القليوبية.

ومن جانبه قال عميد الكلية إن المعرض يهدف إلى إظهار أعمال الطلاب فى ضوء الإمكانيات المتاحة لديهم، لافتًا إلى أن منتجاته تم تصميمها بمعرفة طلاب قسم التربيه الفنيه، مؤكدة سعى الكلية لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة.
افتتاح معرض الفن التشكيلي برؤية معاصرة لطلاب نوعية بنها.. صور
افتتاح معرض الفن التشكيلي برؤية معاصرة لطلاب نوعية بنها.. صور
افتتاح معرض الفن التشكيلي برؤية معاصرة لطلاب نوعية بنها.. صور
افتتاح معرض الفن التشكيلي برؤية معاصرة لطلاب نوعية بنها.. صور
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الفنان شريف الدسوقي أفضل ممثل بـ القاهرة السينمائي في ضيافة صدى البلد.. اليوم

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

سالم عبد الجليل: كنت أكره وظيفة إمام وخطيب بالأوقاف .. فيديو

شاهد.. ماكرون يجري محادثات حول احتجاجات السترات الصفراء

كشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل بالمعادى

وزير الخارجية السعودي: تركيا لم تتعاون معنا فى قضية خاشقجي

تركي آل الشيخ: صفقتان سوبر لـ بيراميدز خلال يومين

نوع من البقول يساعد على ضبط ضغط الدم وتحسين صحة القلب

رئيس الاهرام: مؤتمر الطاقة يسير على نهج الرئيس فى جعل مصر مركزا للطاقة .. صور

دون مضادات حيوية اقضي على الكحة في دقائق

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟