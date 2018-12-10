تأجيل دعوى بطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية لجلسة 30 ديسمبر

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم تأجيل دعوى شيماء منصور لبطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية التي أقيمت في أكتوبر الماضي لجلسة 30 ديسمبر الجاري.



أقامت شيماء منصور المرشحة السابقة للانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة دعوى رقم 54 لسنة 2 ق لعام 2018 طالبت ببطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية واحالها المستشار محمد السيد خليفة لدائرة النظر وتداولت الدعوى وفي أول جلسة تدخل فيها عمر هريدي .



قررت اللجنة الاستشارية تأجيل الدعوى لجلسة 30 ديسمبر لتقديم المستندات من جانب اتحاد الكرة.