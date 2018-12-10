ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ماعت للسلام تفوز بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الإفريقي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
أماني نوار
أدى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليمين أمام أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي "الإيكوسوك"، في نيروبي، بـ"كينيا" ليتم الإعلان رسميًا عن فوز المؤسسة بعضوية الجمعية، والتي تمتد لـ4 سنوات.

وحضر وفد من مؤسسة ماعت اليوم الإثنين، انتخابات الجمعية العمومية للمجلس، حيث تم انتخاب المؤسسة كممثل للمنظمات غير الحكومية المصرية في الجمعية العمومية الثالثة لـ"الإيكوسوك".

وكانت "ماعت" قد تقدمت بأوراق الترشح في شهر يوليو الفائت وأُبلغت من قبل سكرتارية الإيكوسوك بانطباق شروط الترشح عليها وقبول الاستمارة.
loading...

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي يضع حجر أساس مدينة الملك سلمان للطاقة.. فيديو

جمال عبد الناصر يكشف تفاصيل مرضه

وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يوما واحدا

الجيش السوري يصدر أمرا غير مسبوق.. لهذا السبب

رسميا.. محمود السلمي يوقع للأهلي

محمد صلاح ينافس على التشكيلة المثالية بدوري أبطال أوروبا لعام 2018

بالأسماء.. إيقافات بالجملة فى دورى القسم الثانى لكرة القدم

وزير الخارجية السعودي يوجه رسالة جديدة لقطر .. فيديو

الضنا غالي .. رفض طليقها رؤيتها لأولادها فانتحرت بمبيد حشري بمنزلها في الفيوم

عبد الله الجنيد: قطر تخشى من تلاشي هويتها الخليجية.. فيديو

السيسي لـ سكرتير عام الكوميسا: مصر عادت للتواجد المؤثر بأفريقيا

حلم القاهرة - كيب تاون يرى النور قريبا.. رئيس الطرق والكباري يكشف لـ صدى البلد تفاصيل المشروع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دماء ساندرا بولوك بسبب بير بوكس

تكريم لبناني لـ درة عن مجمل أعمالها.. صور

وزير الشباب والرياضة يستقبل والد محمد صلاح ..صور

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

فيديو

فيديوجراف.. نجاح ولادة أول طفل من رحم متبرعة متوفاة
بصوت رائع.. سهام صالح تغني في صدى البلد وصفولي الصبر لأم كلثوم .. فيديو
شاهد..مواطنون عن مكافأة نهاية الخدمة للزوجة: هيرفع نسبة الطلاق
نادية مراد بعد تسلمها نوبل: لا توجد أى جائزة تعيد للإيزيديين كرامتهم.. فيديو
السترات الصفراء تصل ألمانيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟