ماعت للسلام تفوز بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الإفريقي

أدى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليمين أمام أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي "الإيكوسوك"، في نيروبي، بـ"كينيا" ليتم الإعلان رسميًا عن فوز المؤسسة بعضوية الجمعية، والتي تمتد لـ4 سنوات.



وحضر وفد من مؤسسة ماعت اليوم الإثنين، انتخابات الجمعية العمومية للمجلس، حيث تم انتخاب المؤسسة كممثل للمنظمات غير الحكومية المصرية في الجمعية العمومية الثالثة لـ"الإيكوسوك".



وكانت "ماعت" قد تقدمت بأوراق الترشح في شهر يوليو الفائت وأُبلغت من قبل سكرتارية الإيكوسوك بانطباق شروط الترشح عليها وقبول الاستمارة.