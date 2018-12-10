تكريم لبناني لـ درة عن مجمل أعمالها.. صور

تسلمت النجمة درة زروق تكريم لبناني جديد من مؤسسة golden beirut awards عن مجمل أعمالها ومسيرتها الفنية.



وهي جائزة لبنانية عربية بدأت منذ العام الماضي وتم تكريم درة ومعها عدد من النجوم العرب والمصريين منهم النجوم منى زكي وأنوشكا و الموسيقار اللبناني جي مانوكيان والمطربة المغربية دنيا بطمة وشخصيات سياسية ومجتمعية لبنانية.



وتسلمت درة التكريم في حفل كبير وجهت أرباحه لمرضى السرطان في بيروت وهذا التكريم ليس الأول لدرة من لبنان حيث فازت من قبل بجائزة الميروكس دور.



وعبرت درة عن سعادتها وفخرها بالتكريم وخصوصا أنه مرتبط بعمل خيري كبير وهو ما تتمنى درة أن يتم تكراره في العديد من الدول العربية.



وحازت إطلالة درة كالعادة على إعجاب الجمهور وهي الإطلالة التي ارتدت خلالها فستانا من تصميم اللبناني رامي قاضي.



التكريم يؤكد الأثر الذي حققته درة بأدوارها المختلفة وتنوعها منذ بدايتها وحتى الآن وهو ما يؤكد صحة رهانها على الجمهور والأدوار التي تعبر عنه وهو ما وصل للجمهور العربي كله.



على صعيد آخر تطل النجمة صاحبة الإطلالة الأجمل كما يلقبها جمهورها قريبا عبر شاشة mtv اللبنانية مع النجم عادل كرم في برنامجه بيت الكل.