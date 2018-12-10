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رياضة

بروس في القاهرة خلال ساعات للتعاقد مع الأهلي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
يصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، الإنجليزي ستيف بروس، لإتمام مفاوضاته مع مسئولي النادي الأهلي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال باتريس كارتيرون.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع المدرب الإنجليزي، ومن المنتظر أن يصل القاهرة غدا لإتمام تعاقده مع الأهلي.

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه عقب خروج الفريق الأحمر من بطولة كأس زايد للأندية.
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