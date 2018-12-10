الرئيس الفرنسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة نظام الضرائب





وقال ماكرون انه يجب ععلينا جميعا القيام باصلاح الدولة من اجل الانصاف والعدالة، مشيرا الى انه سيعقد لقاءات قريبة مع رؤساء البلديات لبحث بناءء عقد جديد فى فرنسا.





ولفت الرئيس الفرنسي الى ان من يحققون ارباح عليهم دفع الضرائب المناسبة، مضيفا: "أتحمل نصيبي من المسئولية وإنني جرحت البعض بتصريحاتي.



وأضاف أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة وشهدت مطالب مشروعة وأعمال عنف غير مقبولة وغير مبررة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، رفع الحد الأدنى لأجور العمال بقيمة 100 يورو في 2019، مؤكدا أنه لن يتم فرض ضرائب على العمل الإضافي خلال الفترة المقبلة.واكد "ماكرون"، خلال خطاب متلفز موجها حديثه للشعب للفرنسي، أنه سيتم مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة، مضيفا انه سيتم اجراء اصلاحات عميقة على لضرائب بشكل عام، مشيرا الى انه سيتم ادخال حوافر مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقل رولاتبهم عن 2000 يويو.