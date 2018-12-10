موجز الأخبار.. السيسي: مصر عادت لأفريقيا.. وماكرون يرضخ لـ السترات الصفراء

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، نقدّم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.



وجاء من أبرز الأخبار المنشورة، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لسكرتير عام الكوميسا، حول عودة مصر للتواجد المؤثر بأفريقيا في أعقاب ختام منتدى أفريقيا 2018.



وشملت قائمة الأخبار أيضًا قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التى جاءت في خطابه الأخير، والتى تبين منها أنه رضخ للتظاهرات الواسعة التى تشهدها البلاد من قبل حركة السترات الصفراء.