محافظ قنا: الإقبال على اللجان مبشر والعملية الانتخابية تسير بانضباط

قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن الإقبال على اللجان يعد مبشرًا منذ الساعات الأولى، حيث شهدت بعض اللجان تجمعات كبيرة في أجواء يسودها النظام والانضباط، وتحت سيطرة أمنية كاملة.

فتح اللجان في موعدها باستثناء حالتين

وأضاف “عبد الحليم”، أن جميع اللجان فتحت في موعدها باستثناء لجنتين شهدتا تأخيرًا طفيفًا سيتم تعويضه في نهاية اليوم، مؤكدًا أن العملية الانتخابية بالمحافظة تسير بانضباط كامل منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان.

غرف عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات

وتابع أن غرفة التحكم المركزية بديوان عام المحافظة بدأت عملها منذ الصباح الباكر، وهي مربوطة بغرف العمليات في المراكز التسعة على مستوى قنا، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

تنسيق مباشر مع الجهات العليا لضمان الشفافية

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة على اتصال مباشر مع اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء،وهناك تنسيق مستمر مع وزيرة التنمية المحلية، لضمان شفافية وسلاسة سير اليوم الانتخابي، مؤكداً أن هذا الربط الإلكتروني والميداني يتيح متابعة دقيقة لكل المستجدات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو احتياجات.