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وزير سابق: الفساد الإداري يكبد الدولة خسائر أكثر من المالي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الفساد الإداري أشد وأخطر من الفساد المالي، مؤكد أن عدم اتخاذ القرار في وقت معين؛ يكلف الدولة أموالا كثيرة.

وأضاف خلال حواره برنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن تعيين الأقارب في المؤسسات الحكومية يعتبر نوعا من الفساد، وعمل الموظفين فى أماكن خاصة لمسؤول العمل يعتبر فساد.

وأشارت إلى أن أسباب الفساد فى الفترة الماضية وبالتحديد قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بسبب الإرادة السياسية.

وأكد أن الارادة السياسية فى السابق لم يكن لديها إرادة فى محاربة الفساد، ولكن فى عهد الرئيس السيسي يحاسب من يخطئ و لديه ارادة على مكافحة الفساد ولذلك شاهدنا حملات القبض فى الفترة الاخيرة.
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